Адвокат летчицы Савченко: Журналисты РФ погибли в результате случайного минометного огня

Российские журналисты Волошин и Корнелюк, в причастности к смерти которых обвиняют украинскую летчицу Надежду Савченко, погибли в результате случайного минометного огня, открытого с обеих сторон. Об этом в студии "Громадське ТБ" заявил один из защитников Савченко, российский правозащитник Марк Фейгин.

«Разлет обломков миномета - 200 метров. Это футбольное поле, понимаете. Поэтому корректировка такого огня, мне кажется, вообще невозможна», - отметил адвокат.

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По словам Фейгина, то, что Савченко в России является иностранкой, затрудняет возможность изменения меры пресечения, однако, он надеется на политическое решение дела.

«У нас в России невинных людей или амнистируют, или выпускают под какой-то другой квалификацией. Отпустили и извинились - такого не может быть никогда», - отметил Фейгин.