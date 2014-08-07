Летчица Савченко: российские военные могли помогать террористам сбить "Боинг"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил ее адвокат Илья Новиков.

По словам адвоката, у Савченко, по правилам содержания в российских СИЗО, за месяц есть два свидания, которые она планировала использовать для встреч с украинским консулом.

"Вместо этого, мы не понимаем, по чьей инициативе, но так или иначе, к этому имел отношение следователь, который ведет это дело, ей было предложено встретиться с группой российских журналистов телеканала LifeNews", - сказал Новиков, отвечая на вопрос украинских СМИ, почему Савченко дала интервью именно этой съемочной группе.

По словам адвоката, разговор Савченко с российскими журналистами длился около полутора часов, из которого для короткого телевизионного ролика была взята только одна фраза.

"Из этой фразы можно было понять, что Надежда Савченко считает, что малазийский «Боинг» сбили не сепаратисты... Фразы были вырезаны из контекста... Она просила меня подчеркнуть, что та фраза о сбитом самолете, что его сбили не сепаратисты, в том контексте, в котором она была в интервью, означает следующее: что сепаратисты не могли только своими силами сбить «Боинг» и что им помогали российские вооруженные силы. Именно это она имела в виду", - сказал Новиков.

Читайте такжеБоевые действия на месте катастрофы "Боинга" возобновят после приостановки поисковых работПо его словам, Савченко просила передать через своих адвокатов, что дальнейшие интервью с ней невозможны и что любые вопросы, которые будут возникать, нужно ставить перед адвокатами, и в случае, если Савченко будет иметь возможность, она ответит на них, а адвокаты донесут ее ответы представителям СМИ.

Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Читайте такжеНаливайченко: вместо Boeing террористы планировали сбить самолет "Аэрофлота" Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог в 500 тыс. рублей.