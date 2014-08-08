В Донецке террористы обстреляли больницу, погиб водитель "скорой", трое ранены
13:57, 08 августа 2014Политика
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В Донецке вчера в 21.30 террористы обстреляли из артиллерии центральную клиническую больницу № 1, в результате чего погиб водитель “скорой помощи”, еще трое человек получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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Кроме того, в результате обстрела боевиками села Васильевка Ясиноватского района и города Снежное, в частные дома попали снаряды, в результате чего погибли их жители (количество погибших пока неизвестна).
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