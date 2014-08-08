В Донецке террористы обстреляли больницу, погиб водитель "скорой", трое ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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Кроме того, в результате обстрела боевиками села Васильевка Ясиноватского района и города Снежное, в частные дома попали снаряды, в результате чего погибли их жители (количество погибших пока неизвестна).