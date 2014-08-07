Гелетей: Террористы обстреляли медицинский вертолет с ранеными на борту
В четверг террористы обстреляли медицинский вертолет Вооруженных Сил Украины с экипажем, медиками и ранеными на борту.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Валерий Гелетей.
"В результате обстрела вертолет получил повреждения и совершил аварийную посадку", - написал министр.
По его словам, медицинский вертолет был оборудован исключительно для перевозки раненых и оказания им неотложной помощи.
"На борту были нанесены красные кресты - знаки различия медицинской службы. Террористы были уведомлены об эвакуации раненых людей. Боевики заверили, что вертолет будет беспрепятственно пропущен", - написал Гелетай.
Министр сообщил, что с момента активизации террористов на востоке Украины "они подло расстреляли в упор три санитарных автомобиля". Артобстрелами уничтожено три автоперевязочные. Во время движения в колоннах вместе с врачами взорваны четыре скорых помощи.
Читайте такжеНад Енакиево террористы сбили украинский истребитель - спикер АТО
"В результате всех этих коварных фашистских нападений шесть медиков погибло, а семнадцать получили ранения", - написал Гелетей.
"На этом фоне обращение Кремля к организации Международного Красного Креста о совместной гуманитарной миссии на Восток Украины выглядят особенно циничными. Я убежден, что каждый из этих случаев будет предметом рассмотрения не только украинских судов, но и международного трибунала, который неизбежно даст суровую оценку этим действиям и российским политикам, которые стоят за ними", - добавил он.