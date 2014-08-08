Украинские пограничники подорвались на фугасе

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как говорится в сообщении, 7 августа в пункте пропуска «Милово», с целью ознакомления с обстановкой на границе, работали трое представителей ОБСЕ.

Читайте такжеЛуганские пограничники предоставили ОБСЕ доказательства обстрела территории Украины со стороны РФ

«После того, как представители Миссии отбыли из этого пункта пропуска, с 03.30 до 03.40 четырьмя выстрелами из гранатомета обстреляно административное здание отдела пограничной службы «Милово» Луганского отряда. В ходе дальнейшего несения службы пограничники этого подразделения подорвались на фугасе», - сообщили в ведомстве.

Также вчера в 12.47 во время несения службы на границе в нескольких сотнях метров от пункта пропуска «Успенка» (Донецкая область) на фугасе подорвались 2 автомобиля Госпогранслужбы Украины. В результате подрыва есть раненные пограничники, говорится в сообщении.