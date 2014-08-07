Политолог о Майдане: "просто так избавиться от дитя украинской демократии нельзя"

Политолог Виктор Небоженко убежден, что власть не должна применять силу для освобождения центра Киева от баррикад, а должна постепенно «цивилизовать» Майдан, привлекая в этот процесс широкую общественность, в том числе людей, которые сами были участниками событий в центре столицы, начиная с ноября прошлого года.

Об этом Небоженко сказал в комментарии УНИАН по поводу сегодняшних событий на Майдане, когда коммунальные службы пытались освободить центр Киева от баррикад и палаток, но встретили сильное сопротивление так называемых «майдановцев».

«Майдан нужно было как-то цивилизовать. И это должны были сделать те, кто его открывал, а не власть», - считает политолог.

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По его словам, действительно, люди, которые там сейчас "пристроились", в какой-то степени дискредитировали Майдан. «Но Майдан стал изобретением Украины. Поэтому просто так избавиться от дитя украинской демократии нельзя. Я хочу подчеркнуть серьезность этого», - сказал Небоженко.

«Если власть хочет, чтобы это происходило безболезненно, то это нужно делать с привлечением широкой общественности, людей, которые имеют к этому отношение, с многочисленными волонтерами, активистами, которые прошли Майдан, сотниками... Сделать это их проблемой», - считает эксперт.

Также, сказал он, к процессу следует привлечь СМИ, которые бы «просканировали всю реальную жизнь Майдана» и обнародовали ее для последующей дискуссии в обществе. Такая гласность и публичность поможет в решении вопроса Майдана, убежден Небоженко.

По его словам, власть должна найти убедительные аргументы, искать компромиссы, а не привлекать силовиков для решения проблемы. «И власть не должна воспринимать Майдан как источник беспорядка. Власть ведет себя так, как предыдущая. Она воспринимает любое сопротивление как вызов для себя, и начинаются конфликты в самых худших проявлениях», - считает политолог.

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«Нужно открыто говорить людям, что Майдан завершился как серьезный протест против той власти. Пусть, кто хочет - тот идет на фронт, кто хочет - пусть занимается волонтерством. А столице нужно вернуть Крещатик», - сказал Небоженко.

По мнению Небоженко, если сейчас «зачистить» Майдан, то к его годовщине может состояться «неожиданное продолжение истории Майдана», и в этом эксперт видит опасность.