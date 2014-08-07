Канада будет помогать Украине военным оборудованием
15:33, 07 августа 2014Политика
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На фоне продолжающегося противостояния в Восточной Украине и опасений относительно наращивания Россией вооруженных сил вдоль границы, Оттава планирует направить в неспокойный регион транспортный самолет Hercules с военным провиантом.
канада / sunhome.ru
Поставки не будут включать боеприпасов, однако будут содержать оборудование для наземных войск. В четверг, как ожидается, состоится первый полет.
Об этом со ссылкой на CTV News сообщает Украинская правда.
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Новости о военном грузе поступили одновременно с введением Канадой дополнительных санкций против России.
Как сообщалось, Канада присоединилась к США и Европейскому Союзу в расширении санкций против России. В частности, под действие новых санкций попали 19 россиян и украинцев, а также 22 российские и украинские компании.
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