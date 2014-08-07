Возле Дома профсоюзов на Майдане Незалежности коммунальщики начали разбирать баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас коммунальщики убирают шины, которые там находятся.

Поблизости находится большое количество милиционеров. Работники ГАИ перекрыли проезд частным автомобилям на территорию от Европейской площади до Майдана Незалежности, где обычно в последнее время парковались автомобили.

Сейчас на территории от Европейской площади до Майдана Незалежности работают около 300 коммунальщиков. На их жилетах есть надписи “КП «Господар”, КП ДЭУ Днепровского района, также “Киевавтодора”. На этой территории сейчас стоит тяжелая автодоровская техника.Читайте такжеКоммунальщики разбирают баррикады на Институтской

Кроме того, под Домом профсоюзов выстроилось около 30 милиционеров в бронежилетах, касках, с дубинками, некоторые из них имеют оружие. Кроме того, неподалеку стоит автозак.

Представители правоохранительных органов никаких комментариев на месте не дают. Прохожие пока могут передвигаться по этой территории без проблем.

Тем временем со сцены Майдана представитель самообороны призывает живущих на Майдане не поддаваться на провокацию.

Возле сцены Майдана стоят представители самообороны с палками, они призывают милиционеров снять маски и не совершать никаких действий против тех, кто сейчас проживает в палатках.