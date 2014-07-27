На Вече в Киеве решили сформировать Парламентскую Сотню Майдана

Около сотни людей пришли на традиционное народное Вече на Майдане Независимости в Киеве, на котором решили сформировать Парламентскую Сотню Майдана.

Об этом сообщает Maidan Press Center на своей странице в Facebook.

Собравшиеся на Вече решили формировать Парламентскую Сотню Майдана.

До этой сотни войдут командиры и патриоты из добровольческих батальонов "Донбасс", "Айдар", "Азов", и других, которые сейчас воюют на передовой. В нее также смогут записать сотников Самообороны, активистов Майдана и представителей общественных организаций.

Читайте такжеСМИ: Под Радой произошла драка - майдановцы загоняли на работу депутата

"В течение месяца мы представим бойцов Парламентской Сотни! Здесь на Майдане, они примут присягу на верность народу Украины и примут письменное обязательство подчиняться решению Трибунала Достоинства Майдана", - заявил сотник "Львовской Брамы" Артур Приходько.

Также сотники Майдана обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях.

В своих выступлениях ораторы также комментировали и заявление премьер-министра Арсения Яценюка об отставке.