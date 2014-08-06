В Донецке ведутся восстановительные работы, обстановка в городе напряженная

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, по состоянию на 13.00 газовщики ремонтируют участки газопроводов, поврежденных артобстрелами в Петровском и Кировском районах, а также в результате авиаудара в Калининском районе. К ранее отключённым от газоснабжения 133 абонентам добавилось еще 130 абонентов частного сектора и 309 абонентов многоквартирных домов.

В горсовете также сообщили, что Петровский и Южный водопроводные узлы, которые вчера были остановлены из-за повреждения линий электропередач, восстановили свою работу. Сейчас узлы работают стабильно, осуществляя водоснабжение Петровского, частично Ленинского и Кировского узлов в заданном режиме. Остается обесточенным только водопроводный узел Донецкого казенного завода химических изделий.

Читайте такжеВ Донецке боевики установили зенитку на крыше бизнес-центраПо сообщению КП «Компания «Вода Донбасса» восстановлено электроснабжение насосной станции III подъема канала "Северский Донец-Донбасс". Канал работает пока в сокращенном режиме, поэтому водоснабжение Донецка остается ограниченным.

В горсовете также отметили, что в социальных сетях появилась информация, что вокзалы Донецк и Ясиноватая якобы не работают. Но, по информации пресс-службы Донецкой железной дороги, эти сведения не соответствуют действительности.

Читайте такжеВ Донецке вооруженные неизвестные из гаража театра похитили микроавтобус и тягач – милиция Железнодорожные вокзалы станций Донецк и Ясиноватая работают в штатном режиме: пассажиры обслуживаются в кассах, прибывают и отправляются поезда, есть только задержки по времени. Данные неудобства возникают исключительно из-за того, что приходится в оперативном порядке корректировать график, а иногда и маршрут следования поездов в целях обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников, подчеркнули в сообщении.

Как сообщал УНИАН , в ночь с 5 на 6 августа по Донецку был нанесен авиаудар. За минувшие сутки в общей сложности погибли трое мирных жителей.