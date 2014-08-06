Крушение «Боинга» превратило друзей России в ее врагов - Квасьневский

Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не ожидал того, что западные государства могут объединиться в вопросе Украины. Ситуацию кардинально изменило крушение малазийского самолета, которое забрало жизни почти 300 человек.

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"Ведь известно, что стреляли не какие-то украинцы, а исключительно высокопрофессиональные специалисты из оружия, доставленного из России. И вдруг Россия сделала для себя врагами страны, которые до сих пор относились к ней приязненно, такие как Малайзия, Нидерланды или Германия", - сказал Квасьневский.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.