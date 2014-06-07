Нужно подписать соглашение, заменяющее Будапештский меморандум - Квасьневский

Об этом после инаугурации президента Петра Порошенко заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский, отвечая на вопросы "Радио Свобода".

«Думаю, что это очень важно. Меня лично очень беспокоит то, что Будапештский меморандум, который предоставлял Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, просто был отвергнут. Вероятно, что существует сегодня потребность в серьезном международном договоре, который бы предоставлял гарантии безопасности для Украины и гарантии ее территориальной целостности. Порошенко сознательно не поднимал сегодня вопрос вступления в НАТО, чтобы не усложнять ситуацию. Да и украинское общество, очевидно, сегодня не готово ко вступлению Украины в Североатлантический альянс», - считает Александр Квасьневский.

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Квасьневский добавил, что такое соглашение может касаться и предоставление военной помощи и всех вопросов с этим связанных.

«Украинская армия сегодня в тяжелой ситуации: и не только в смысле кадров, но и вооружения. Украинские Вооруженные силы велики количественно, но слабы, когда речь идет о вооружения», - отметил экс-президент Польши.

В своей инаугурационной речи Петр Порошенко заявил, что Украина должна добиться подписания нового международного договора, который должен был бы предоставить ей гарантии мира и безопасности вплоть до военной помощи.