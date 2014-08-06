Военные РФ и боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Дьяково - эксперт

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"С территории России – артиллерийский обстрел позиций сил АТО в районе н.п.Дьяково. Эти же позиции были обстреляны и боевиками со стороны н.п.Ровеньки", - написал эксперт. Читайте такжеСНБО: Российские военные четыре часа обстреливали "Градами" позиции АТО

Напомним, с территории России ведутся регулярные обстрелы позиций украинских военных, в частности позиции сил АТО в Дьяково.