Военные РФ и боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Дьяково - эксперт
08:00, 06 августа 2014Политика
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Позиции сил АТО в районе Дьяково были обстреляли боевиками. Кроме этого. огонь велся с территории РФ.
На карте отмечен населенный пункт Дьяково
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"С территории России – артиллерийский обстрел позиций сил АТО в районе н.п.Дьяково. Эти же позиции были обстреляны и боевиками со стороны н.п.Ровеньки", - написал эксперт. Читайте такжеСНБО: Российские военные четыре часа обстреливали "Градами" позиции АТО
Напомним, с территории России ведутся регулярные обстрелы позиций украинских военных, в частности позиции сил АТО в Дьяково.
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