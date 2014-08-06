Россия настаивает на отправке гуманитарной помощи Донбассу

С таким предложением в ходе экстренного заседания СБ ООН выступил постпред РФ Виталий Чуркин, передает РИА "Новости".

По его словам, конвои с российской гуманитарной помощью в Луганск и Донецк необходимо направлять под эгидой и в сопровождении представителей МККК.

Читайте такжеМИД назвал циничным предложение РФ о международной гуманитарной миссии на Донбассе

Он также сообщил, со РФ готова "к максимальной прозрачности".

"По нашей оценке, необходимы в первую очередь продукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, система для очистки воды, электрогенераторы", - сказал Чуркин.

Он подчеркнул, что Россия призывает международные организации "принять срочные совместные меры по оказанию гуманитарного содействия населению востока Украины".