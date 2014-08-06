Россия настаивает на отправке гуманитарной помощи Донбассу
Россия предлагает направить на восток Украины международную гуманитарную миссию с российской гуманитарной помощью в сопровождении представителей Международного комитета Красного креста (МККК).
С таким предложением в ходе экстренного заседания СБ ООН выступил постпред РФ Виталий Чуркин, передает РИА "Новости".
По его словам, конвои с российской гуманитарной помощью в Луганск и Донецк необходимо направлять под эгидой и в сопровождении представителей МККК.
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Он также сообщил, со РФ готова "к максимальной прозрачности".
"По нашей оценке, необходимы в первую очередь продукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, система для очистки воды, электрогенераторы", - сказал Чуркин.
Он подчеркнул, что Россия призывает международные организации "принять срочные совместные меры по оказанию гуманитарного содействия населению востока Украины".