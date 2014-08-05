Россия хочет сформировать международную "гуманитарную миссию" для востока Украины

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Российская сторона считает необходимым мобилизовать международное сообщество по оказанию незамедлительной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, ситуация в которых находится на грани гуманитарной катастрофы, и в этой связи будет настойчиво продвигать инициативу по формированию гуманитарной миссии для этого региона Украины», - говорится в сообщении.

При этом не указывается, что такая ситуация возникла в частности в связи с регулярными обстрелами Украины с территории России, в том числе с использованием систем залпового огня «Град».

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Отмечается, что в ходе контактов российской стороны с руководством ООН, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и Международного Комитета Красного Креста, было подтверждено, что эти организации «разделяют озабоченность в связи с тяжелыми гуманитарными последствиями военной операции Киева на юго-востоке Украины (российская сторона использует термин юго-восток для пропагандистских целей, хотя АТО проводится в нескольких районах двух восточных областей - УНИАН), в целом позитивно восприняли российские инициативы и выразили готовность подключиться к обсуждению модальностей развертывания гуманитарной миссии».

«Вместе с тем, несмотря на упомянутые данные профильных международных структур, украинские власти отказываются признавать очевидные для всех гуманитарные проблемы на востоке Украины. Считаем такую позицию, когда киевские власти уклоняются от взаимодействия в удовлетворении гуманитарных нужд населения, затронутого конфликтом, абсолютно безответственной», - отметили в МИД РФ.