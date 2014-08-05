ФСБ уговаривает украинских десантников заблокированных частей отступить в РФ - активисты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данная информация им получена непосредственно от самих военных из заблокированных частей.

«Сейчас у противника изменилась тактика. Вместо обстрела «Градами» заблокированных украинских частей, кадровые офицеры ФСБ, переодетые в форму "ополченцев", уговаривают десантников в заблокированных частях отходить в сторону России», - сказал Снегирев.

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Он отметил, что, «если в Генштабе украинской армии не предпримут мер по разблокированию наших частей, вся ответственность по отходу десантников ляжет не на солдат, а на Генштаб». Снегирев подчеркнул, что, прежде всего, в АТО «должны определиться со статусом России – или это страна-агрессор, или страна-сосед».

«Если Украина с Россией просто соседи, то переход украинских частей на их территорию – это не отход, это тактический маневр, выход из окружения, но не предательство», - заверил активист.