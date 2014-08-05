ФСБ уговаривает украинских десантников заблокированных частей отступить в РФ - активисты
Сотрудники ФСБ, переодетые в форму террористов, уговаривают украинских десантников заблокированных частей отходить в сторону России.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данная информация им получена непосредственно от самих военных из заблокированных частей.
«Сейчас у противника изменилась тактика. Вместо обстрела «Градами» заблокированных украинских частей, кадровые офицеры ФСБ, переодетые в форму "ополченцев", уговаривают десантников в заблокированных частях отходить в сторону России», - сказал Снегирев.
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Он отметил, что, «если в Генштабе украинской армии не предпримут мер по разблокированию наших частей, вся ответственность по отходу десантников ляжет не на солдат, а на Генштаб». Снегирев подчеркнул, что, прежде всего, в АТО «должны определиться со статусом России – или это страна-агрессор, или страна-сосед».
«Если Украина с Россией просто соседи, то переход украинских частей на их территорию – это не отход, это тактический маневр, выход из окружения, но не предательство», - заверил активист.