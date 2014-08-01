На Луганщине военные из 72-й и 79-й бригад заблокированы террористами - Права справа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данная информация им получена непосредственно от самих военных из заблокированных частей. Он отметил, что появившаяся сейчас информация о якобы разблокировании данных бригад и снабжении их продовольствием не соответствуют действительности.

«Бригады 72 и 79 остаются заблокированными. Питаются военные здесь один раз в день сухими галетами и в целом экономят на еде, потому что продовольственные запасы очень ограничены», - сказал Снегирев, подчеркнув, что данная проблема сегодня пока не решается и остается острой.

Читайте такжеВ Шахтерске террористы планируют заминировать автодороги и стратегические объекты - СНБОКак сообщал УНИАН, 26 июля в Николаеве матери и жены военнослужащих 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады, которые вторую неделю заблокированы в зоне АТО, почти на 12 часов перекрыли движение автотранспорта по мосту через реку Южный Буг.

28 июля начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Виктор Муженко заверил, что четыре заблокированные на границе с Россией украинские бригады - 51-я, 72-я, 79-я и 24-я - в течение нескольких дней будут выведены из-под огня для восстановления боеспособности.

«Из-за обстрела украинской территории со стороны России украинские подразделения в районе государственной границы в Донбассе несут ощутимые потери, однако оставить позиции в этом районе силы АТО не могут», - отметил он.

Читайте такжеНа Донетчине силовики сбили беспилотникМуженко подчеркнул, что украинские бойцы “достойно выполняют свой воинский долг”.

“Мы не можем оставить государственную границу, иначе потом колонны российской техники, о которых все говорят, могут стать реальными, что приведет к потере нашей инициативы и, в конце концов, мягко говоря, к неуспехам”, - подчеркнул Муженко.

Тем не менее, он добавил, что сегодняшние операции в рамках АТО “как раз и имеют целью создание условий для того, чтобы вывести эти подразделения из-под огня для восстановления боеспособности”.