Из Стаханова террористы не дали вывезти 300 мирных жителей
15:13, 05 августа 2014Политика
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Вчера боевики задержали мирных жителей, которые собирались уехать из города Стаханов Луганской области.
REUTERS
4 августа боевики задержали активистов, которые занимались вывозом людей из Первомайска и Стаханова и без объяснений продержали их в общежитии до утра. Сегодня утром активистов отпустили, но автобусы не отдали, сообщает Информатор.
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В назначенном месте собрались около 300 человек, которые хотели уехать из Стаханова, но из-за того, что автобусы отобрали, никто так и не смог выехать. В настоящее время активисты ведут переговоры с боевиками о вывозе мирных жителей.
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