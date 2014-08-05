Из Стаханова террористы не дали вывезти 300 мирных жителей

4 августа боевики задержали активистов, которые занимались вывозом людей из Первомайска и Стаханова и без объяснений продержали их в общежитии до утра. Сегодня утром активистов отпустили, но автобусы не отдали, сообщает Информатор.

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В назначенном месте собрались около 300 человек, которые хотели уехать из Стаханова, но из-за того, что автобусы отобрали, никто так и не смог выехать. В настоящее время активисты ведут переговоры с боевиками о вывозе мирных жителей.