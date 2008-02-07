Луценко собирается отдать охрану матчей Евро-2012 частникам

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО допускает, что порядок на стадионах во время матчей Евро-2012 будут обеспечивать частные охранные фирмы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом он сообщил во время общения по «горячей линии» телефонной связи с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что мировая практика обеспечения порядка во время матчей не предусматривает полицейских на стадионах, эта функция обычно возложена на частные охранные структуры.

При этом глава МВД отметил, что его ведомство готово провести лицензирование фирм, которые впоследствии смогут принять участие в тендере на право охранять матчи. Милиция же будет следить за соблюдением правопорядка за пределами стадионов и будет привлекаться лишь в ситуациях, которые потребуют вмешательства правоохранителей.

Отвечая на вопрос читателей о подготовке милиции к проведению Евро-2012, Ю.ЛУЦЕНКО также сказал, что вопрос безопасности матчей и взаимодействия украинских правоохранителей с польскими был среди основных во время недавней поездки делегации МВД во главе с министром в Польшу.