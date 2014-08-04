The New York Times: Угроза новой холодной войны

Бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов и бывший глава комитета по разведке и безопасности Великобритании Малкольм Рифкинд в статье, которая называется «Угроза новой холодной войны», опубликованной в американской газете The New York Times, изложили свое мнение об опасностях нынешнего кризиса, а также предложили возможные решения для его урегулирования.

Взгляды России и Запада на украинский кризис обязаны расходиться, но трагедия, которая произошла с самолетом Малазийских авиалиний, должна объединять нас. И не только потому, что мы можем оценить масштабы и почувствовать всю горечь человеческих потерь, но и потому, что этот инцидент предвещает намного более серьезную опасность, в которой мы все находимся. Глубокое беспокойство вызывает возможность непреднамеренной эскалации конфликта в восточной Украине, которая приведет к прямой военной конфронтации между Россией и НАТО. Чтобы избежать такого развития событий, политики должны вспомнить о некоторых самых важных уроках антикризисного управления из истории.

Просто обратите внимание на то, что еще до крушения малазийского боинга взаимное доверие между Россией и Западом сильно пошатнулось. Россия и НАТО развертывают свои вооруженные силы все ближе друг к другу. Ряд замороженных конфликтов, таких как в Приднестровье (отколовшаяся область Молдовы на западной границе Украины), преследует Европу; все это представляет собой возможность расширения области конфронтации между Россией и Западом за пределами Украины. Кроме того, практически не происходит обмен информацией о том, что делают наши военные, а существующих договоренностей в сфере управления кризисами – как между НАТО и Россией, так и между Европейским Союзом и Россией – недостаточно. И всегда на заднем плане с обеих сторон присутствует огромное количество ядерного оружия в высокой боевой готовности.

Отказались и от многих потенциально полезных механизмов для диалога, таких как Совет Россия-НАТО, который в обычное время мог проводить встречи каждый месяц и служить платформой для обсуждения сложных вопросов.

Получается, что нынешний кризис обостряется даже из-за того, что наша взаимная способность обсуждать, управлять и контролировать уменьшается с каждым днем ​​или не существует вообще.

Чтобы избежать ненамеренной военной эскалации и действовать так, чтобы стабилизировать ситуацию, вместе с другими членами целевой группы, созданной Сетью европейских лидеров, Российским советом по международным делам и другими европейскими мозговыми центрами, которые занимаются вопросами безопасности, мы считаем, что необходимо принять еще три набора мер, а кроме того принять некоторые меры нужно и внутри Украины.

Во-первых, всем сторонам необходимо прилагать согласованные усилия, чтобы обеспечить военную и политическую сдержанность не только внутри Украины, но и за её пределами. История говорит нам о том, что одним из самых сложных аспектов управления самыми серьезными кризисами является постоянный контроль над событиями.

Недавний инцидент, во время которого российский военный самолет пролетел рядом с ракетным эсминцем Donald Cook в Черном море, должен стать предупреждением. Политические лидеры должны пересмотреть свои военные правила вмешательства, чтобы обеспечить сдержанность на всех уровнях командования и уменьшить любую возможность реальной перестрелки. Точно так же, Россия и Запад должны использовать все свои рычаги влияния для того, чтобы не допустить, чтобы боевые действия вспыхнули в одной из других зон, где есть замороженные конфликты в регионе.

Во-вторых, мы остро нуждаемся в улучшении коммуникации между военными и большем взаимодействии между командованием НАТО и российских сил. Если холодная война и научила нас чему-то, так это тому, что шаги, направленные на уменьшение страха внезапного военного нападения одной из сторон, дают руководству стран больше времени для принятия решений в условиях кризиса. Это оказывает важнейшее стабилизирующее влияние.

Мы также призываем все стороны продолжать обмениваться данными о деятельности вооруженных сил, когда они находятся вне гарнизона, а также позволить военным миссиям проводить мониторинг таких передвижений. Эти меры существенно уменьшат страхи и взаимные подозрения.

В-третьих, мы должны поддерживать некоторый прямой диалог между Россией и Западом. Совет Россия-НАТО был создан для того, чтобы обеспечивать контакт и связь между двумя сторонами, когда отношения были лучше. Но, учитывая нынешние обстоятельства, Совет должен собираться чаще, а не реже.

Также необходимо провести широкую международную конференцию, чтобы обсудить основные проблемы, связанные с выполнением Хельсинкского заключительного акта, соглашения 1975 г., которое установило, что территориальная целостность и права человека занимают центральное место в европейской системе безопасности. Вполне очевидно, что между Россией и Западом возникла бездна различных интерпретаций и альтернативных объяснений в этих вопросах.

Если говорить о будущем, украинской экономике, в конечном счете, нужно будет помогать, её нужно будет интегрировать как в европейскую, так и в российскую экономику, а Евросоюзу и России необходимо будет продолжать диалог о возможном будущем сотрудничестве между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. Мы прекрасно понимает, что сегодня мы очень далеки от такого сотрудничества, но нет таких причин, по которым подробная техническая работа над этими отношениями не должна продолжаться.

Если партнеры по НАТО и Россия не будут действовать так, чтобы направить события в то русло, которое мы предложили, можно опасаться того, что будущий курс этого кризиса определится из обстоятельств, не зависящих от политической воли наших государств. Если мы позволим, чтобы это произошло, то судьбу наших стран будет решать случай, а не здравый смысл.