The Washington Post: Украинские пограничные войска, окруженные врагами

Телефонные звонки домой с передовой очень короткие, часто всего пару слов, которые передают все самое важное, об этом пишет в своей статье под названием «Украинские пограничные войска, окруженные врагами», опубликованной в американской газете The Washington Post, Кэрол Морелло.

«Я жив», – младший брат Марины Бершадской Сергей сообщает ей. Затем он кладет трубку, чтобы передать общий мобильный телефон одному из своих товарищей десантников 79-й воздушно-десантной бригады, которая несет службу на украинско-российской границе.

И так уже в течение почти трех месяцев, особенно в последние несколько недель, когда продолжается крупномасштабное наступление украинских войск на пророссийских повстанцев на востоке страны. Даже сейчас, когда каждый день украинская армия делает успехи и территория, оккупированная повстанцами, занимает все меньше места на карте, эти звонки сеют терзающее чувство страха среди родных тех солдат, которые находятся в узкой и очень опасной буферной зоне между Украиной и Россией, в оплотах мятежников – Донецке и Луганске.

Их задача заключается в том, чтобы не давать людям и военной технике пересекать прозрачную границу с Россией и попадать на территорию Украины. Они окружены врагами, а территорию вокруг заминировали боевики. При бомбардировке сепаратистов они отстреливаются. Но когда артиллерийский огонь ведется по ним из России, они не могут стрелять в ответ.

Обстрел ведут в основном с российской территории

В ходе ожесточенных боев украинские войска несут большие утраты, притом, что в течение двух десятилетий после того как Украина обрела независимость в 1991 г., её армию сильно сократили. Но армия быстро становится на ноги, набираясь опыта, к тому же её ряды пополняют добровольцы и обученные резервисты и солдаты, которых призвали во время первой, второй и третьей волны частичной мобилизации, которые должны исполнить свой армейский долг.

Признаки того, что эта война очень напряженная, можно увидеть в отвоеванных городах, а также в оружие повстанцев. На прошлой неделе группа из примерно 40 мужчин из 51-й механизированной украинской бригады перешла на территорию России. Затем они вернулись в Украину по собственному желанию, но некоторых из них обвиняют в дезертирстве.

Просьба о помощи

Хотя никакого явного антивоенного движения в Украине пока нет, все больше жен, матерей и сестер военнослужащих едут в Киев, чтобы просить о подкреплении, лучшем обеспечении и отпусках. Наиболее активными были женщины, связанные с пехотинцами из 72-й бригады и десантниками из 79-й, которые находятся на границе под почти непрекращающимся обстрелом.

Около 40 женщин прибыли автобусом на прошлой неделе из Николаева, портового города на берегу Черного моря, где базируется 79-я бригада. Вместо того чтобы разъехаться и остановиться в частных домах, они пребывают в Доме офицеров, где коридоры украшены настенными картинами войск, идущих в бой. Они спят в конференц-залах на воздушных матрасах, которыми их снабдил губернатор и член городского совета Николаева, а едят на стоянке рядом с арендованным автобусом, который привез их в Киев.

Они представляют мужчин элитного подразделения. 79-ая бригада является гордостью украинской армии, чей девиз «Кто, если не мы». Один из солдат пристроил камеру GoPro на свою каску и постоянно выставляет видео с поля боя об артиллерийских обстрелах. Недавно он сделал вызывающую запись у себя на стене: «Пусть собаки, которые пришли на нашу землю, знают, что они будут уничтожены, их съедят на обед».

Сообщения для близких более подробные

Ракеты, выпущенные из ПЗРК «Град» боевиками, а также военными с российской территории, приземляются почти все время днем и ночью. Солдаты прячутся от угрозы в окопах.

«Они роют ямы, как кролики», – сказала 47-летняя Елена Коваль. Ее 25-летний сын Константин сказал ей, что они забирают тела своих погибших однополчан с собой в окопы, чтобы их трупы не обстреливали снова, изуродовав их до неузнаваемости. Некоторые солдаты говорят, что у них возникли проблемы со слухом из-за постоянных взрывов. Другие просыпаются от кошмарных сновидений об атаке.

Конвои, которые доставляют припасы, могут добираться до них только время от времени, поскольку дороги не защищены от обстрелов, а в густой зелени деревьев прячутся снайперы. Марина Бершадская рассказала о случае, когда солдат, который должен был доставить еду 79-й бригаде, погиб от осколочного ранения в результате взрыва, и тогда бригада попросила приостановить поставки, чтобы не гибли другие солдаты. Они растягивают оставшиеся запасы еды, деля на четырех человек одну банку консервов в день.

Многие из женщин считают, что их мужчинам понадобится психологическая помощь после того как закончится война.

27-летней Оксане Цветко иногда кажется, что она не узнает своего мужа, который служил в армии, когда они встретились 11 лет назад.

«Они десантники и они никогда не сдадутся, они никогда не попросят о том, чтобы отступить», – сказала она. «Но он очень устал. Иногда складывается такое ощущение, что я не с ним говорю, а с каким-то другим человеком».

Один раз, когда он звонил недавно, он все время повторял: «Все горит. Все горит. Все горит».

«Наши ребята герои»

Неожиданно зазвонил телефон Ирины Видаевой. Это был её муж Евгений, 29-летний капитан с 79-й бригады. Она включила громкую связь, чтобы десяток женщин, которые столпились вокруг автобуса, могли все слышать.

«Два дня назад мы уничтожили четыре российских грузовика, один танк и бронетранспортер, которые пытались пересечь границу», – сообщил он, на линии время от времени слышалось потрескивание.

«Сейчас все спокойно, но ночью нас обстреливали из артиллерии и «Градов». Это продолжалось в течение 3,5 часов. Обстреливали с территории России, не с ДНР или ЛНР. Иногда боевики обстреливают территорию России, чтобы спровоцировать российских военных и заставить их отстреливаться… Но нам был дан строгий приказ не стрелять по российской территории. Если мы будем их обстреливать, они атакуют нас».

Женщины стояли молча, слезы текли по их щекам.

В субботу в Украине отмечали День ВДВ, и президент Петр Порошенко выступил с заявлением, назвав десантников «воплощением чести и достоинства своей страны и своего народа. Они покрыли себя славой».

Была объявлена третья волна мобилизации, призвать должны около 60 тыс. солдат в течение 45 дней. Сейчас проходит ротация войск на передовой. Андрей Лысенко, пресс-секретарь СНБО, сообщил, что это касается и бойцов 79-й бригады. Но некоторые из них все же останутся на фронте, где их опыт необходим.

«Ситуация очень сложная, поскольку они не могут открыть ответный огонь по российской территории», – сказал он.

В Доме офицеров просьбы и жалобы женщин не смогли переубедить в том, что войска нужны на границе. Многие говорят, что после того как солдаты немного отдохнут и придут в себя, они снова захотят вернуться на фронт.

«Они нас защищают», – сказала 40-летняя Ирина Толкачева, мать троих детей, чей 40-летний муж Сергей служит в 79-й бригаде. «Мы понимаем, что если бы они не находились там, то все российские грузовики на вершине холма были бы уже в Одессе и на юге Украины».

Елена Коваль просто хочет, чтобы они вернулись домой.

«Наши ребята – герои», – сказала она. «Но мне не нужно, чтобы мой сын был героем. Мне нужно, чтобы он был жив».