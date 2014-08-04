Власть Беларуси не увидела обмана о событиях в Украине на российском ТВ (документ)

Министерство информации Беларуси не располагает сведениями о случаях дезинформации в отношении украинских и белорусских событий со стороны центральных российских телеканалов.

Об этом идет речь в ответе ведомства на запрос Белорусской ассоциации журналистов.

В своем обращении журналисты просили Министерство информации рассмотреть сюжет «Первого канала» «Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца» на предмет нарушения закона "О СМИ" и поднять вопрос о прекращении трансляции в Беларуси российских каналов, систематически нарушающих данный закон.

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"Мининформации не имеет права комментировать нарушения законодательства о СМИ Российской Федерации редакцией" Первого канала "", - говорится в документе.

Мининформ, по его словам, может отозвать лицензию у телеканала или радиопрограммы только в случаях грубого нарушения ими законодательства Республики Беларусь о лицензировании: если лицензированы деятельность осуществляется в целях, что "противоречат интересам Республики Беларусь" и когда вещание содержит сведения, "распространение которых запрещено или ограничен законодательством ".

Напомним, что с требованием прекратить в Беларуси трансляцию центральных российских каналов ранее уже выступали активисты.