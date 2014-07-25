Нацрада запретила вещание четырех российских телеканалов

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на своем сайте.

На заседании Национального совета 24 июля рассматривался вопрос об исключении из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается согласно части первой статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», российских вещателей «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24» и «ТВ Центр-International» («ТVСІ»).

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Как свидетельствует мониторинг, проведенный регулятором, в эфире этих каналов зафиксировано распространение ложной и искаженной информации о существующей ситуации в Украине, что является нарушением части первой статьи 2, статьи 28 Закона Украины «Об информации», части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой статьи 7 Европейской конвенции о трансграничном вещании. Относительно прекращения ретрансляции этих компаний есть решение суда.