Милиция нашла мужчину, который "заминировал" АП и отель в Киеве

Как сообщили УНИАН в МВД Украины в городе Киеве, по данным фактам были открыты уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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Тогда мужчина звонил непосредственно в учреждения. Правоохранителями были проведены все первоочередные мероприятия по отработке указанных объектов. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В рамках уголовных производств правоохранители опросили свидетелей и провели ряд оперативных мероприятий и установили личность анонима. Им оказался 38-летний мужчина, который сейчас содержится в СИЗО Кировограда за аналогичное преступление. Злоумышленник недавно уже сообщал о минировании объектов на территории столицы.

Согласно действующему законодательству, материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Печерского района Киева для определения территориальной подследственности.

Ст. 259 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.