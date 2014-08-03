В Донецке возобновлена работа 22 трансформаторных подстанций
10:02, 03 августа 2014Политика
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По состоянию на 9.00 в Донецке возобновлена работа 22 трансформаторных подстанций в Петровскои и Кировском районах.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте горсовета.
"Аварийные бригады в первую очередь ликвидировали порывы электросетей, которые подают напряжение на Петровский и Южный водоузлы. Энергетиками предприятия ДТЭК 2 июля восстановлено электроснабжение 10 многоэтажных домов поселка Октябрьский, 3 пятиэтажных домов на поселке Грабари, подстанция поселка Горняк", - отмечают в пресс-службе горсовета Донецка. Читайте такжеНочью в Донецке передвигалась тяжелая техника, были слышны взрывы - горсовет
До сих пор остаются без электроснабжения 167 многоэтажных и 2300 частных домов в Куйбышевском районе.
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