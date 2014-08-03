В Донецке возобновлена работа 22 трансформаторных подстанций

Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Аварийные бригады в первую очередь ликвидировали порывы электросетей, которые подают напряжение на Петровский и Южный водоузлы. Энергетиками предприятия ДТЭК 2 июля восстановлено электроснабжение 10 многоэтажных домов поселка Октябрьский, 3 пятиэтажных домов на поселке Грабари, подстанция поселка Горняк", - отмечают в пресс-службе горсовета Донецка. Читайте такжеНочью в Донецке передвигалась тяжелая техника, были слышны взрывы - горсовет

До сих пор остаются без электроснабжения 167 многоэтажных и 2300 частных домов в Куйбышевском районе.