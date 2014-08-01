Порошенко рассказал к каким компромиссам готов с Россией
23:31, 01 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов пойти на компромиссы с Россией только в экономических вопросах, а не в вопросах суверенитета.
Порошенко готов к компромиссам с Россией только в экономических вопросах, а не в вопросах суверенитета
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.
“В вопросе Крыма компромисса не будет, в вопросе национальных интересов Украины компромисса не будет, в вопросе территориальной целостности Украины, ее суверенитета, в вопросах независимости Украины компромисса не будет.
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В вопросах цены на газ компромисс будет. В вопросах экономических отношений компромисс будет, если будет желание его искать, мы его найдем”, - сказал Порошенко.
При этом он выразил уверенность, что Украина и Россия восстановят мирные отношения.
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