Порошенко рассказал к каким компромиссам готов с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

“В вопросе Крыма компромисса не будет, в вопросе национальных интересов Украины компромисса не будет, в вопросе территориальной целостности Украины, ее суверенитета, в вопросах независимости Украины компромисса не будет.

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В вопросах цены на газ компромисс будет. В вопросах экономических отношений компромисс будет, если будет желание его искать, мы его найдем”, - сказал Порошенко.

При этом он выразил уверенность, что Украина и Россия восстановят мирные отношения.