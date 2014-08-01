Президент считает эффективными санкции против России



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью с журналистами украинских телеканалов.

“Я вам хочу сказать, что санкции против России действуют эффективно”, - сказал президент.

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Также Порошенко подчеркнул, что по его убеждению, сегодня Европейский Союз единогласно действует в отношении поддержки Украины и нет среди европейцев стран, которые выступали против.

Он напомнил, что вчера состоялось заседание трехсторонней контактной группы, на котором обсуждался вопрос о доступе международных экспертов на место крушения Боинга, об освобождении заложников.

Порошенко отметил, что Украина ведет активную работу, в том числе и дипломатическую, которая обеспечивает мирный процесс, но ни в коем случае за счет интересов Украины.