Силы АТО освободили еще четыре населенных пункта - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его информации, военные взяли под контроль поселок Красногоровку на Донетчине, два населенных пункта в районе Саур-Могилы, Контарное Шахтерского района.

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"Проводится перегруппировка войск и подготовительные действия для новых побед. Вчерашний "день тишины" использовался для решения "проблемы сектора "Д" - вывода наших подразделений из обстреливаемых позиций и обеспечения их ротации. АТО продолжается. И нет сомнений, что главные победы - как и сама последняя и окончательная - впереди", - добавил Попов.