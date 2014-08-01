Силы АТО освободили еще четыре населенных пункта - Тимчук
22:41, 01 августа 2014Политика
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В течение дня силы АТО освободили от боевиков еще четыре населенных пункта.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По его информации, военные взяли под контроль поселок Красногоровку на Донетчине, два населенных пункта в районе Саур-Могилы, Контарное Шахтерского района.
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"Проводится перегруппировка войск и подготовительные действия для новых побед. Вчерашний "день тишины" использовался для решения "проблемы сектора "Д" - вывода наших подразделений из обстреливаемых позиций и обеспечения их ротации. АТО продолжается. И нет сомнений, что главные победы - как и сама последняя и окончательная - впереди", - добавил Попов.
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