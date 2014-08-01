Через два дня поезд с вещами погибших пассажиров Боинга должны передать Украине - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» Владимир Гройсман сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам с самого начала расследования катастрофы и до сегодняшнего дня Украина не получила поезд с вещами погибших в катастрофе «Боинга».

«Контактная группа, которая вчера завершила очередное свое заседание, достигла договоренности о том, что в течение двух дней этот поезд и эти вагоны будут возвращены», - отметил Гройсман.

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Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, контролируемой боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, принадлежащих 16 телам погибших.

Тела уже перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.

25 июля стало известно, что в городе Торез Донецкой области террористы удерживают резервный поезд с вещами погибших пассажиров малайзийского самолета.