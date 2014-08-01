В Донецке вновь прибывших террористов расселяют в школах и детских садах - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации, в Донецке вновь прибывших террористов расселяют в школах и детских садах областного центра», - отметил он.

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