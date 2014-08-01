Сегодня состоится заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства - нардеп

Об этом в соцсети сообщил нардеп Леонид Емец.Читайте такжеВ Раде совещаются о принятии новой редакции закона о выборах с открытыми списками - Соболев

"Председательствует вице-спикер Парламента Руслан Кошулинский. Каждая фракция и группа делегирует по эксперту. Я буду представлять, соответственно, "Батькивщину". Здесь наша позиция четкая и последовательная : Открытые списки, сокращение избирательных сроков", - написал Емец в соцсети.

Заседание рабочей группы назначено на 12:00.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины -это уже реальность.