Сегодня состоится заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства - нардеп
07:34, 01 августа 2014Политика
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Сегодня состоится заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства.
REUTERS
Об этом в соцсети сообщил нардеп Леонид Емец.Читайте такжеВ Раде совещаются о принятии новой редакции закона о выборах с открытыми списками - Соболев
"Председательствует вице-спикер Парламента Руслан Кошулинский. Каждая фракция и группа делегирует по эксперту. Я буду представлять, соответственно, "Батькивщину". Здесь наша позиция четкая и последовательная : Открытые списки, сокращение избирательных сроков", - написал Емец в соцсети.
Заседание рабочей группы назначено на 12:00.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины -это уже реальность.
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