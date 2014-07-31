The Australian: глава МИД Австралии опасается, что Россия блокирует доступ международной команды экспертов к месту падания малазийского самолета

В статье под названием «Глава МИД Австралии Джули Бишоп опасается, что Россия блокирует доступ для международной команды экспертов к месту падания малазийского самолета», опубликованной в австралийской газете The Australian, сообщается о том, что министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сказала, что предположения о том, что на месте крушения самолета Малазийских авиалиний до сих пор могут находиться тела еще 80 погибших, звучат «душераздирающе».

Боевые действия между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами уже четвертый день подряд не дают голландским и австралийским следователям попасть на место падения самолета, чтобы забрать оставшиеся тела и провести расследование крушения малазийского боинга, который предположительно был сбит поставленной из России ракетой.

В то время как ожесточенные бои продолжаются, небольшая разведывательная группа международных наблюдателей все же смогла добраться до места катастрофы сегодня (AEST), после того как рано утром выехала из Донецка.

Пока не ясно, были ли австралийцы в этой группе, которая пытается расчистить путь для большей команды экспертов, но её прибытие станет своего рода прорывом после нескольких дней неудач.

Г-жа Бишоп сказала, что получив новую информацию о том, что на месте крушения все еще могут находиться останки 80 человек, следователи из международной команды еще более решительно и отчаянно начали добиваться доступа к месту трагедии.

«Сердце разрывается, это так тяжело», – сказала она на радио ABC.

«Команда уже на месте, у нас есть эксперты, которые готовы работать, но мы не можем получить доступ к месту крушения самолета».

Госпожа Бишоп выразила обеспокоенность по поводу возможной роли Москвы.

«Я очень опасаюсь, что именно Россия активно препятствует этому процессу».

Украинское правительство очень нас поддерживает, пытаясь организовать гуманитарный коридор и добиться прекращения огня, чтобы позволить команде следователей под руководством голландцев добраться до места крушения.

«Мы отправили команду вперед, и они добираются до середины пути... иногда они проходят три четверти пути ... а потом начинается обстрел», – сказала она.

«Пока я не могу указать на тех, кто начинает обстрелы, но мы получаем абсолютные заверения от правительства Украины, что это не их военные».

Госпожа Бишоп сказала, что на брифингах сообщали о том, что ракеты запускали с российской стороны границы, в то же время повстанцы очень хорошо вооружены.

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт, когда его спросили о подходе Москвы к расследованию, сказал: «Я думаю, что Россия преследует свои интересы, но я считаю, что, по крайней мере, частично, но в её же интересах сейчас гарантировать, что наша полицейская миссия будет успешно продвигаться».

И, несмотря на разочарования в поведении России, премьер-министр все же хочет, чтобы президент Владимир Путин принял участие в саммите «Большой двадцатки» в Брисбене в этом году.

«Я все же хотел бы, чтобы он продолжал посещать саммиты», – сказал премьер-министр на радио Fairfax. «Несомненно, много воды еще утечет с этого момента до ноября».

Еще больше осложняет проведение расследование тот факт, что, как утверждают украинские власти, сепаратисты заминировали дороги, ведущие к месту крушения малазийского авиалайнера.

«Они привезли большое количество тяжелой артиллерии туда и заминировали подходы к месту крушения», – сообщил глава Информцентра СНБО Андрей Лысенко, хотя и не представил никаких доказательств.

«Это делает невозможным проведение расследования международными экспертами, которые пытаются начать работу, чтобы установить причины крушения Боинга-777».

Госпожа Бишоп, которая сейчас находится в Киеве, сказала, что она слышала доклады о том, что дороги были заминированы.

«Я не знаю, подтвердилась ли эта информация», – сказала г-жа Бишоп радио ABC.

«Если это правда, это очень низко».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Киев и пророссийских мятежников немедленно прекратить боевые действия, чтобы позволить следователям добраться до места катастрофы.

«Семьи жертв этой ужасной трагедии заслуживают завершения дела, мир требует ответов; международной команде следователей должны разрешить выполнять их работу», – сказал господин Пан Ги Мун в своем заявлении.

Сказав, что он «глубоко обеспокоен» происходящими событиями, Пан Ги Мун призвал «все стороны немедленно прекратить боевые действия вблизи места катастрофы, чтобы обеспечить международной команде следователей беспрепятственный доступ к месту падения самолета».

Правительство Австралии настаивает на том, что австралийская команда не должна быть подвержена никаким рискам при попытке добраться до места катастрофы. Вполне возможно, что территорию вокруг места падения должны будут проверить саперы, чтобы убедиться в том, что там нет мин, или убрать их в случае обнаружения.

Александр Хаг, заместитель главы миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая пытается вести переговоры о доступе к месту крушения самолета, сказал: «Если появятся какие-то признаки наземных мин, все необходимые меры безопасности будут применены».

Наличие мин может привести к значительным задержкам в расчистке территории, восточнее захваченного сепаратистами Донецка, притом, что начало расследования итак все время переносится из-за ожесточенных боев, из-за которых стало слишком опасно продолжать миссию, в результате чего следователи не могут попасть в 50-киломитровою зону, куда упал самолет.

Майкл Боцюркив, наблюдатель от ОБСЕ, сказал, что, несмотря на то, что в течение последних недель тяжелое вооружение начали использовать в ходе боевых действий, никаких доказательств того, что были установлены мины, не было.

Хотя следователи будут продолжать пытаться добраться до места крушения, голландская полиция считает маловероятным, что в «ближайшем будущем» они смогут это сделать.

«К сожалению, мы не надеемся, что в течение ближайших дней станет достаточно безопасно», – сказал глава голландской миссии в Украине Питер-Яап Аальберсберг.

«В связи с этим, маловероятно, что мы сможем добраться до места катастрофы в ближайшем будущем. В этом районе ведется слишком много боевых действий», – сказал он.

Он также сообщил, что 68 малазийских экспертов и полицейских должны прибыть в Киев сегодня, чтобы присоединиться к миссии.

Украинский парламент также может рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить австралийским полицейским иметь при себе оружие для защиты следователей.

Объединенная команда следователей также должна будет забрать огромную кучу вещей, которые принадлежали жертвам, из морга в Донецке, который служит оплотом сепаратистов, где, возможно, находились некоторое время тела погибших.

Все вещи будут отправлены в Нидерланды, где происходит идентификация тел погибших.

Самолет, с 298 пассажирами на борту, потерпел крушение 17 июля на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты воюют с правительственными силами.

Москва отрицает утверждения в том, что она несет ответственность за поставку ракеты, с помощью которой был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Нидерланды, представители которых возглавляют международное расследование крушения самолета, потеряли 193 своих сограждан, летевших рейсом МН17. Тридцать восемь пассажиров были из Австралии.