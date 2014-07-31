В Донецкой области боевики захватили помещение детсада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают захватывать и использовать для обустройства боевых позиций гражданские и промышленные объекты», - сказал он.

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«В селе Горбачево-Михайловка Донецкой области боевики захватили помещение двухэтажного детского сада», - уточнил Лысенко.