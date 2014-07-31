В Донецкой области боевики захватили помещение детсада
18:14, 31 июля 2014Политика
0
В Донецкой области боевики захватили двухэтажное помещение детского сада.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают захватывать и использовать для обустройства боевых позиций гражданские и промышленные объекты», - сказал он.
Читайте такжеГражданин РФ перевозил арсенал оружия на машине скорой помощи - Селезнев
«В селе Горбачево-Михайловка Донецкой области боевики захватили помещение двухэтажного детского сада», - уточнил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter