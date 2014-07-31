В Донецке на территории поселка шахты "Октябрьский рудник" идет бой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 12.30 на территории поселка шахты «Октябрьский рудник» вновь идут активные боевые действия, и эпицентром сейчас является проспект Кремлевский. Звуки взрывов и перестрелок отчетливо слышат жители Киевского и Куйбышевского районов.

В результате военных действий повреждена мусорная машина ООО «Экологическая компания «Громада», которая обслуживала жителей частного сектора в районе аэропорта, водитель остался жив.

Читайте такжеВ Донецке ситуация остается напряженной: по городу ездят боевики, ночью были слышны взрывыВ связи с этим, временно будут приостановлена работа этой организации в данном районе, отмечается в сообщении горсовета.