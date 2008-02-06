В НУ-НС рассмотрят отставку Яценюка, если регионалы рассядутся по местам

“Нет никаких сомнений в том, что глава Верховной Рады действует в интересах украинского народа. И не Януковичу об этом беспокоиться. А что касается прекращения его полномочий, то пусть попробуют, если у них есть 226 голосов, в чем я очень сомневаюсь”. Об этом официальному сайту блока НУ-НС сказал нардеп Юрий Ключковский, комментируя заявления лидера Партии регионов Виктора Януковича о возможной инициации отставки Председателя Верховной Рады Арсения Яценюка “если Глава Верховной Рады вместе с главой правительства будут в дальнейшем игнорировать интересы украинского народа”.

“Очень странно звучит фраза “интересы украинского народа” из уст лидера Партии регионов Януковича, который, находясь у власти, заботился далеко не об интересах украинского народа”, - заметил Ключковский. Такие высказывания народный депутат назвал “симптоматичной риторикой”, которая “характерна для партии, которая пытается найти в оппозиции свою нишу”. “Потому, - сказал Ключковский, - я не склонен особенно драматизировать именно такую риторику”. “Если Янукович думает, что коалиция сдаст Председателя Верховной Рады, который действует мужественно, разумно и грамотно, то Янукович значительно переоценивает свои возможности”, - отметил Юрий Ключковский. По мнению народного депутата, “Янукович хочет очередного скандала в Верховной Раде”. “Однако, - заметил депутат, - если вынесение на рассмотрение вопроса о недоверии главе Верховной Рады и его рассмотрение в рамках Регламента приведет к тому, что Партия регионов займет свои места в сессионном зале и, наконец, начнет работать, то можно только приветствовать такой способ выхода из ситуации”. “Это значит, что мы быстро этот вопрос пройдем и будем работать дальше”, - сказал Ключковский.