Завтра пленарное заседание будет проходить в закрытом режиме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

На официальном сайте парламента отмечается, что народные депутаты заслушают информацию министра обороны Украины Валерия Гелетея. Последним вопросом повестки дня стоит рассмотрение заявления премьер-министра Украины Арсения Яценюка. При этом не уточняется о каком заявлении идет речь, но, скорее всего, имеется в виду заявление об отставке.

Также ВР предусматривает ратифицировать Соглашение между Украиной и Австралией о направлении австралийского персонала в Украину в связи с крушением самолета "Malaysia Airlines" рейса MH17 (0087). Ожидается и ратификация Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования (№0088).

Кроме того, предусматривается рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательны актов Украины (об усовершенствовании отдельных положений) (№4309а), проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно коректировки показателей) (№4308а), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).

Также предусматривается рассмотреть повторно проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (№4116а).

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ВР также должна определиться по поводу проекта закона о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№4032а). Кроме того, парламент должен рассмотреть Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно места пребывания и права на образование" с предложениями президента Украины (№4931) и Закон "О правовом статусе лиц, которые вынуждены покинуть место жительства в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя и обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины" с предложениями президента (№4998-1).