Семенюк заявляет, что никогда не была тормозом

Валентина СЕМЕНЮК заявляет, что не будет выполнять решение Кабинета министров об отстранении ее от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

По словам В.СЕМЕНЮК, сегодня происходит рейдерский захват Фонда с целью перераспределения объектов государственной собственности. При этом она подчеркнула, что сегодняшнее решение КМУ не отвечает украинскому законодательству, в частности положению о Фонде госимущества, согласно которому Фонд не является органом исполнительной власти, а председателя Фонда нельзя увольнять без согласия парламента.

В.СЕМЕНЮК также отметила, что не является законным и назначение Андрея ПОРТНОВА на должность первого заместителя председателя Фонда, поскольку его предшественник находится на больничном с 30 января этого года.

В.СЕМЕНЮК заявила, что и в дальнейшем планирует продолжать руководить Фондом. «Охрана в Фонде надежная, из МВД. Думаю, что они и в дальнейшем будут выполнять ту миссию, которую выполняют сегодня», - отметила она. В.СЕМЕНЮК также добавила, что электронная система, установленная в ее кабинете, позволяет лишь ей заходить в помещение.

Комментируя ситуацию вокруг приватизации «Лугансктепловоза», председатель ФГИУ заметила, что Фонд действовал на основе соответствующих судебных решений.

В.СЕМЕНЮК также сообщила, что беседовала сегодня по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который, по ее словам, подчеркнул, чтобы она действовала в соответствии с действующим законодательством.

«СЕМЕНЮК никогда не была тормозом, СЕМЕНЮК показала всем, что такое инвентаризация, те сбережения, которые возвращаются, возвращаются и благодаря СЕМЕНЮК», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, Кабмин отстранил председателя ФГИУ Валентину СЕМЕНЮК и ее заместителей, кроме Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, от выполнения обязанностей. Первым заместителем председателя ФГИУ был назначен Андрей ПОРТНОВ, который и будет исполнять обязанности председателя Фонда.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, А.ПОРТНОВ будет исполнять обязанности председателя ФГИУ до тех пор, пока Верховная Рада не утвердит его на должности председателя Фонда.

Премьер также сообщила, что назначены новые заместители председателя Фонда госимущества.

“Сегодня назначены новые заместители, и ФГИУ работает на полную мощность”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что Кабмин принял решение о создании специальной группы для проведения служебного расследования деятельности ФГИУ. Эта комиссия должна проверить работу Фонда на предмет нарушения Конституции, законов Украины и наличия коррупционных действий со стороны В.СЕМЕНЮК.

«Мы работаем с Генпрокуратурой, и все случаи, где нарушен закон, будут отдельно расследованы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.