В Мариуполе СБУ обнаружила тайник с боеприпасами "Чечена"

Изъятые правоохранителями средства поражения - ящики с патронами калибра 30 мм, боевики планировали использовать для совершения террористических актов в г.Мариуполе и на побережье Азовского моря. Перед тем, как убежать из города, террористы заминировали тайник.

СБУ совместно с представителями взрывотехнической службы МВД Украины разминировали схрон, а боеприпасы изъяли.

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Проводятся неотложные следственные действия.