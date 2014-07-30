В Мариуполе СБУ обнаружила тайник с боеприпасами "Чечена"
12:15, 30 июля 2014Политика
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В Мариуполе Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, устроенную группой боевиков террориста по кличке «Чечен» (А.Борисов).
СБУ обезвредила тайник с боеприпасами / Фото УНИАН
Изъятые правоохранителями средства поражения - ящики с патронами калибра 30 мм, боевики планировали использовать для совершения террористических актов в г.Мариуполе и на побережье Азовского моря. Перед тем, как убежать из города, террористы заминировали тайник.
СБУ совместно с представителями взрывотехнической службы МВД Украины разминировали схрон, а боеприпасы изъяли.
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Проводятся неотложные следственные действия.
СБУ
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