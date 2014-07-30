Кадыров хочет выделить Донбассу $7,5 млн
Рамзан Кадыров хочет выделить 7.5 миллионов долларов «на помощь» восточным регионам Украины
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Об этом он сообщил в Іnstagram, сообщает hromadske.tv.
«Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит на помощь восточным районам Украины 7,5 миллионов долларов», - говорится в сообщении.
Эти деньги, по мнению Кадырова, должны пойти на обеспечение пострадавших регионов «реанимобилями, медицинскими инструментами, лекарствами, перевязочными материалами и передвижными генераторами для больниц».
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Поскольку эти регионы сейчас частично находятся под контролем боевиков, очевидно, деньги адресовано им, а не украинскому правительству.
Ранее 29 июля вице-президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставят Киеву почти семь миллионов долларов на восстановление инфраструктуры восточных регионов Украины.