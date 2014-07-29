В Донецке терористы похитили оружие подразделения «Грифон»

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в помещение областного центра судебно-психиатрической экспертизы г. Донецка, расположенном в Ленинском районе, ворвались 10 неизвестных в камуфляжной форме, масках, с автоматическим оружием в руках, где с места хранения похитили оружие подразделения «Грифон»: АКМС калибра 7,62 мм. - 45 единиц, АПС калибра 9 мм. - 20 ед., Форт-12 калибра 9 мм. - 5 ед., патроны пистолетные – 3 тыс.600 ед., патроны автоматные – 10 тыс.300 единиц.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка по предварительной правовой квалификации по ч.2 ст. 262 (Хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины.