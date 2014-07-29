Донецк ночью подвергся артобстрелам, серьезно пострадали два района – горсовет

Донецк минувшей ночью (с 28 на 29 июля) подвергся артиллерийским обстрелам, серьезно пострадали Ленинский и Киевский районы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении отмечается, что в Ленинском районе на хуторе Широкий повреждены частные дома по улицам Квиринга №60 и Школьная №65.

В Киевском районе снаряды попали в дома по улицам Крупской, Башкирской, Депутатской, Мерцкевича и переулку Обскому.

Шесть бригад ГСЧС находятся в данный момент на местах разрушений, идет локализация пожаров. Сведений о пострадавших пока нет.

В результате боевых действий также повреждены газопроводы в Киевском и Ленинском районах, отключены 6 домов частного сектора. В Киевском районе снарядом повреждены линии электропередач, что привело к обесточиванию 4 трансформаторных подстанций. Сейчас без электроснабжения остались 54 жилых дома по улицам Политбойцов, Полиграфическая, Собинова и проспекту Засядько.

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В горсовете сообщили, что по состоянию на 9.00, боевых действий в Донецке нет, работают коммунальные службы, транспорт.

Железнодорожный вокзал в городе работает, но подвижные составы станция "Донецк" временно не отправляет и не принимает из-за повреждений контактных сетей и железнодорожного полотна на станциях Ясиноватая, Авдеевка, Горловка, Никитовка. Руководством принимаются меры по устранению аварий и скорейшему возобновлению транспортного сообщения, заверили в горсовете.