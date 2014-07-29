Силы АТО за сутки уничтожили более 100 боевиков и 12 артустановок - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В результате за последние сутки уничтожено более 100 боевиков, 10 единиц бронетехники и 12 артиллерийских установок», - заявил пресс-секретарь СНБО.

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Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, артиллерия сил АТО совершила 5 огневых ударов по позициям террористов вне населенных пунктов.

"Уничтожено значительное количество живой силы и вооружения боевиков", - отметил он.

Также Тымчук написал, что авиация сил АТО совершила 10 вылетов (из них 4 – армейская авиация).