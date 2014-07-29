Европейские СМИ призвали политиков не молчать об "агрессивной империалистической политике" Путина

Ведущие европейские СМИ выступили с призывом к политикам прекратить политику умиротворения президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Украинская правда», с соответствующим призывом выступил главный редактор польской Gazeta Wyborcza Адам Михник, письмо которого перепечатали 12 ведущих европейских изданий.

Среди них El País (Испания), La Stampa (Италия), Le Monde (Франция), Diе Welt (Германия), Denník SME (Словакия), Der Standard (Австрия), De Volkskrant (Нидерланды), Hospodarske Noviny (Чехия), Dario de Noticias (Португалия) и Lietuvos Rytas (Литва).

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В ряде ведущих СМИ провели обсуждение этого письма, к примеру на крупнейшем эстонском портал Delfi, "Dielli" в Албании и "Timpul" в Молдове.

В своем письме Михник напомнил о трагических последствиях "лицемерия, глупости и молчания интеллектуальной элиты" перед действиями Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

"Закрывание глаз на аннексию Австрии, Чехословакии, Прибалтики всегда останется позором Европы", - написал Михник.

"Сегодня Европа молчит об агрессивной империалистической политике президента России Владимира Путина. Запад терпит его авантюрную политику, которая явно нарушает суверенитет других стран: Молдовы, Латвии, Грузии, и, прежде всего, Украины", - возмутился польский диссидент.

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Он призвал интеллектуальную элиту Европы давить на своих политиков, чтобы они противостояли агрессивной политике Путина.

"Нынешняя война с Украиной, начатая с аннексии Крыма и продолженная на востоке страны, является такой же позорной, трагической и опасной... Политика умиротворения - это путь в никуда", - убеждает Михник.

"Опыт учит, что вести диалог с Путиным без единства и твердости - это пустая трата времени. Он не считается со слабыми и безвольными, а именно так сейчас ведут себя страны ЕС, которые бросают слова на ветер и пытаются провести Кремлю общую красную линию. Путин и дальше поставляет оружие и наемников, концентрирует свои войска вдоль границы, но украинцы имеют право выбора европейского пути демократических стандартов... Возможно, сейчас на востоке Украины решается будущее Евросоюза", - добавил он.

Михник и его коллеги-редакторы ведущих изданий призывают ЕС к солидарному ответу России с "применением всех направлений давления: остановка поставок любого оружия России, экономические и политические санкции".