Яценюк уверяет, что между президентом и премьером не будет никакого противостояния



Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он сообщил, что в пятницу состоялась встреча Президента Петра Порошенко с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.

”Мы встретились в пятницу вечером с Президентом Украины вместе с председателем парламента и с руководителями фракций. Сейчас я лично сижу на телефонах и фактически обзваниваю каждого депутата, который может дать голос. Это дело я лично должен довести до конца: принять закон, профинансировать армию, получить 1,5 млрд долл. от Всемирного банка и МВФ. Это дело моей личной чести, страны в целом, и выживания Украины”, - сказал он.

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Яценюк также подтвердил, что в четверг, 31 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

”Только что подписано распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады”, - сказал он, добавив, что заседание состоится в четверг, 31 июля.

Также премьер заверил, что между Институтом Президента и премьером-министром Украины, как исполнительной ветвью власти, не будет ниикакого противостояния.

”Когда заканчивается путь к реформам? Тогда, когда премьер и Президент начинают бороться за полномочия. Я могу официально заявить, что никогда и ни при каких обстоятельствах между двумя ветвями власти, это между институтом Президента и премьером-министром Украины, как исполнительной ветвью власти, не будет ни единого противостояния”, - заверил он.

Яценюк подчеркнул, что ”противостояние двух ветвей власти будет против тех, кто не голосует за необходимые стране законы и тех, кто работает против страны”.