В Минобороны довольны устойчивостью бронежилетов, привезенных для бойцов АТО из США

Поставленные в Украину из США бронежилеты “Interceptor" во время испытаний по оценке баллистической стойкости показали отличную противопульную устойчивость при обстреле из 7,62 мм автомата АКМ и 9 мм пистолета ПМ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на начало июля текущего года в Украину из США в рамках оказания помощи было поставлено 2000 бронежилетов «Interceptor».

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По информации Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, на бронеелементах бронежилетов есть маркировки, которые свидетельствуют, что они обеспечивают баллистическую защиту (Ball protection) от пули 7,62 мм М-80.

Согласно «Акта натурных испытаний по оценке баллистической стойкости опытного образца бронежилета „Interceptor“ производства США» представленный образец бронежилета показал отличную противопулевую устойчивость при обстреле из 7,62 мм автомата АКМ и 9 мм пистолета ПМ.

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В Министерстве обороны Украины подчеркивают, что прилагают максимальные усилия для обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины средствами индивидуальной защиты, в том числе бронежилетами.

Вместе с тем, поскольку производственные мощности профильных украинских предприятий не позволяют одновременно обеспечить существующие потребности ВСУ в бронежилетах отечественного производства, обеспечение подразделений средствами индивидуальной защиты осуществляется в том числе за счет помощи иностранных партнеров.