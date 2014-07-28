МИД: миссия ООН в докладе замолчала подрывную роль России в Украине

В своем комментарии, размещенном на сайте, Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что вынуждено "констатировать замалчивание Миссией очевидной не только правительству Украины подрывной роли Российской Федерациикак в событиях на востоке нашего государства, так и в ухудшении правозащитной ситуации в стране в целом, это, к сожалению, не нашло в этот раз должного отражения ни в докладе, ни в пресс-релизе по случаю его обнародования. Апеллируя к "обеим сторонам", не замечать "третью" или, скорее, "первую", нам представляется, как минимум, недальновидным, если не опасным", - сказано в комментарии МИДа.

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В комментарии МИД подчеркивает, что миссия продолжает фиксировать случаи грубых нарушений прав человека со стороны представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", прежде всего права на жизнь.

МИД отметил, что Украина готова и в дальнейшем развивать и углублять взаимодействие с управлением верховного комиссара ООН по правам человека и другими правозащитными структурами ООН с целью надлежащего обеспечения защиты прав человека с учетом потребностей населения всех областей Украины.