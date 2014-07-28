За три месяца на востоке Украины погибли по меньшей мере 1129 человек - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в четвертом докладе о ситуации с правами человека в Украине Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которую представил глава миссии Армен Арутюнян.

Читайте такжеВ Горловке погибли 13 человек, среди них - 2 маленьких детей - Донецкая ОГАВ докладе отмечается, что определить точное количество жертв было крайне трудно, но, базируясь на наиболее достоверных из имеющихся данных, Мониторинговая миссия ООН и Всемирная организация здравоохранения считают, что количество убитых на востоке Украины с середины апреля по 15 июля составляет по меньшей мере 1 тысячу человек.

Так, только за последние сутки в Донецке погибли 3 мирных жителя, а в Луганске - пятеро.

По последним данным СНБО, за время АТО на востоке погибли 325 украинских военных и 1232 получили ранения.