Международные эксперты снова не попали к месту катастрофы Boeing-777

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление озвучил глава международной миссии Питер Яп Альберсберг.

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"Сегодня утром в тесной кооперации с ОБСЕ команда из 38 нидерландских и 12 австралийских экспертов вторично прибыли на место катастрофы в восточную Украину, чтобы исследовать участок, и в первый раз - для поиска останков погибших и их вещей", - заявил он.

"К сожалению, не было доступа к месту катастрофы из-за стрельбы возле Шахтерска. После консультаций с ОБСЕ команда решила вернуться в Донецк. Эксперты и я очень разочарованы, что мы не смогли попасть на место катастрофы снова", - сообщил глава миссии. "Это неприятно, что приходится ждать, чтобы сделать работу, которую пришли сделать. В то же время, мы нуждаемся в гарантиях безопасности для наших людей", - отметил он.

По его словам ОБСЕ в настоящее время пытается облегчить доступ к месту катастрофы путем консультаций со сторонами конфликта.

Также он отметил, что "министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс, и его австралийская коллега Джулия Бишоп, были сегодня в Киеве и делают все возможное на дипломатическом уровне, чтобы сделать эту миссию успешной".

"Мы собираемся попытаться получить доступ к катастрофе завтра, если позволит ситуация с безопасностью, мы сделаем соответствующую оценку утром", - заверил Питер Яп Альберсберг.