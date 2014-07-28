За прошлые сутки в Луганской области погибли 13 бойцов батальона "Айдар" (исправлено)

Об этом сообщается на страничке батальона "Айдар" в соцсети. "В течении суток подразделения батальона принимали участие в трех различных операциях по разным направлениям вокруг города Лутугино", - сказано в сообщении.

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"В каждой из групп были потери. Всего погибшими батальон потерял 23 человека. Обстоятельства боев, а также полный именной список погибших воинов будут опубликованы после уточнения", - говорится в сообщении.

"Мы скорбим по своим побратимам и идем в бой первыми. Героям слава!", - отмечается в сообщении.

Позже заместитель командира батальона Валентин сообщил в эфире Громадське ТВ, что за сутки погибли 23 бойца сил АТО в целом, из них 13 - из "Айдара".