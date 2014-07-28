Экс-глава КГБ Приднестровья заявил, что Бородай уехал в Россию, оставив его вместо себя

"Премьер-министр" самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай выехал в РФ, в Донецке его заменяет экс-министр госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Антюфеев.

Об этом сам Антюфеев сообщил сегодня журналистам в Донецке, передает Остров.

Читайте такжеБородай пожаловался кремлевскому политику, что в Донецке "ситуация тухлая"По его словам, Бородай выехал в Россию, в частности, и для того, чтобы посмотреть, как РФ принимает беженцев.

И.о. "председателя совета министров" ДНР и и.о."главнокомандующего" ДНР стал Антюфеев, который ранее был назначен "Вице-премьер-министром по вопросам государственной безопасности".

С 1992 по 2012 гг. Антюфеев занимал должность министра государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. В 2004 г. получил звание профессора Академии военных наук России.

Ранее сообщалось, что другой главарь донецких террористов Денис Пушилин ушел в отставку, потому что "нашел другую работу" в Москве.