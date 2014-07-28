Экс-глава КГБ Приднестровья заявил, что Бородай уехал в Россию, оставив его вместо себя
Один из главарей террористической организации "ДНР", московский пиарщик Александр Бородай уехал обратно в Россию, оставив командовать террористами Владимира Антюфеева.
"Премьер-министр" самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай выехал в РФ, в Донецке его заменяет экс-министр госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Антюфеев.
Об этом сам Антюфеев сообщил сегодня журналистам в Донецке, передает Остров.
Читайте такжеБородай пожаловался кремлевскому политику, что в Донецке "ситуация тухлая"По его словам, Бородай выехал в Россию, в частности, и для того, чтобы посмотреть, как РФ принимает беженцев.
И.о. "председателя совета министров" ДНР и и.о."главнокомандующего" ДНР стал Антюфеев, который ранее был назначен "Вице-премьер-министром по вопросам государственной безопасности".
С 1992 по 2012 гг. Антюфеев занимал должность министра государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. В 2004 г. получил звание профессора Академии военных наук России.
Ранее сообщалось, что другой главарь донецких террористов Денис Пушилин ушел в отставку, потому что "нашел другую работу" в Москве.